LoungeM (LZM) Information The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive. Officiel hjemmeside: https://www.milkalliance.io/ Hvidbog: https://milkalliance.io/docs/whitepaper/white_paper_LZM_0.9.1_ENG.pdf Køb LZM nu!

LoungeM (LZM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LoungeM (LZM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 113.64M $ 113.64M $ 113.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.46M $ 11.46M $ 11.46M Alle tiders Høj: $ 0.117478 $ 0.117478 $ 0.117478 Alle tiders Lav: $ 0.00530436 $ 0.00530436 $ 0.00530436 Nuværende pris: $ 0.01145843 $ 0.01145843 $ 0.01145843 Få mere at vide om LoungeM (LZM) pris

LoungeM (LZM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LoungeM (LZM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LZM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LZM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LZM's tokenomics, kan du udforske LZM tokens live-pris!

