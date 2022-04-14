Louie the Raccoon ($LOUIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Louie the Raccoon ($LOUIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Louie the Raccoon ($LOUIE) Information $LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme. Officiel hjemmeside: https://www.louieraccoon.com/ Hvidbog: https://t.me/megaontron Køb $LOUIE nu!

Louie the Raccoon ($LOUIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Louie the Raccoon ($LOUIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 56.79K $ 56.79K $ 56.79K Samlet udbud $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M Cirkulerende forsyning $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 56.79K $ 56.79K $ 56.79K Alle tiders Høj: $ 0.0020779 $ 0.0020779 $ 0.0020779 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Louie the Raccoon ($LOUIE) pris

Louie the Raccoon ($LOUIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Louie the Raccoon ($LOUIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $LOUIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $LOUIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $LOUIE's tokenomics, kan du udforske $LOUIE tokens live-pris!

$LOUIE Prisprediktion Vil du vide, hvor $LOUIE måske er på vej hen? Vores $LOUIE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $LOUIE Tokens prisprediktion nu!

