Louie (LOUIE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00159546 $ 0.00159546 $ 0.00159546 24H lav $ 0.00172459 $ 0.00172459 $ 0.00172459 24H høj 24H lav $ 0.00159546$ 0.00159546 $ 0.00159546 24H høj $ 0.00172459$ 0.00172459 $ 0.00172459 All Time High $ 0.01063902$ 0.01063902 $ 0.01063902 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.20% Prisændring (1D) +1.95% Prisændring (7D) -20.75% Prisændring (7D) -20.75%

Louie (LOUIE) realtidsprisen er $0.00164802. I løbet af de sidste 24 timer har LOUIE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00159546 og et højdepunkt på $ 0.00172459, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LOUIEs højeste pris nogensinde er $ 0.01063902, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, LOUIE har ændret sig med -0.20% i løbet af den sidste time, +1.95% i løbet af 24 timer og -20.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Louie (LOUIE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Cirkulationsforsyning 999.41M 999.41M 999.41M Samlet Udbud 999,411,127.274 999,411,127.274 999,411,127.274

Den nuværende markedsværdi på Louie er $ 1.64M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LOUIE er 999.41M, med et samlet udbud på 999411127.274. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.64M.