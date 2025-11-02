Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 115,819$ 115,819 $ 115,819 Laveste pris $ 108,449$ 108,449 $ 108,449 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) realtidsprisen er $111,142. I løbet af de sidste 24 timer har ENZOBTC handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ENZOBTCs højeste pris nogensinde er $ 115,819, mens den laveste pris nogensinde er $ 108,449.

Når det gælder kortsigtet performance, ENZOBTC har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 124.60M$ 124.60M $ 124.60M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 118.59M$ 118.59M $ 118.59M Cirkulationsforsyning 1.07K 1.07K 1.07K Samlet Udbud 1,067.02911143 1,067.02911143 1,067.02911143

Den nuværende markedsværdi på Lorenzo Wrapped Bitcoin er $ 124.60M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ENZOBTC er 1.07K, med et samlet udbud på 1067.02911143. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 118.59M.