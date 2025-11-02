UdvekslingDEX+
Den direkte Lorenzo Wrapped Bitcoin pris i dag er 111,142 USD. Følg med i realtid ENZOBTC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ENZOBTC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ENZOBTC

ENZOBTC Prisinfo

Hvad er ENZOBTC

ENZOBTC Whitepaper

ENZOBTC Officiel hjemmeside

ENZOBTC Tokenomics

ENZOBTC Prisprognose

Lorenzo Wrapped Bitcoin Pris (ENZOBTC)

1 ENZOBTC til USD direkte pris:

$111,142
$111,142
0.00%1D
USD
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Live prisdiagram
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0
24H lav
$ 0
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 115,819
$ 115,819

$ 108,449
$ 108,449

--

--

0.00%

0.00%

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) realtidsprisen er $111,142. I løbet af de sidste 24 timer har ENZOBTC handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ENZOBTCs højeste pris nogensinde er $ 115,819, mens den laveste pris nogensinde er $ 108,449.

Når det gælder kortsigtet performance, ENZOBTC har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Markedsinformation

$ 124.60M
$ 124.60M

--
----

$ 118.59M
$ 118.59M

1.07K
1.07K

1,067.02911143
1,067.02911143

Den nuværende markedsværdi på Lorenzo Wrapped Bitcoin er $ 124.60M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ENZOBTC er 1.07K, med et samlet udbud på 1067.02911143. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 118.59M.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Lorenzo Wrapped Bitcoin til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Lorenzo Wrapped Bitcoin til USD $ +622.0284314000.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Lorenzo Wrapped Bitcoin til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Lorenzo Wrapped Bitcoin til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ +622.0284314000+0.56%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.

enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Lorenzo Wrapped Bitcoin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Lorenzo Wrapped Bitcoin.

Tjek Lorenzo Wrapped Bitcoin prisprediktion nu!

ENZOBTC til lokale valutaer

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Tokenomics

At forstå tokenomics for Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ENZOBTC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Hvor meget er Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) værd i dag?
Den direkte ENZOBTC pris i USD er 111,142 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ENZOBTC til USD pris?
Den aktuelle pris på ENZOBTCtil USD er $ 111,142. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Lorenzo Wrapped Bitcoin?
Markedsværdien for ENZOBTC er $ 124.60M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ENZOBTC?
Den cirkulerende forsyning af ENZOBTC er 1.07K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ENZOBTC?
ENZOBTC opnåede en ATH-pris på 115,819 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ENZOBTC?
ENZOBTC så en ATL-pris på 108,449 USD.
Hvad er handelsvolumen for ENZOBTC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ENZOBTC er -- USD.
Bliver ENZOBTC højere i år?
ENZOBTC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ENZOBTC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,032.75

$3,869.41

$0.02886

$185.81

$1.0002

