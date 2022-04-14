Lorenzo stBTC (STBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lorenzo stBTC (STBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lorenzo stBTC (STBTC) Information Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo's LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance. Officiel hjemmeside: https://www.lorenzo-protocol.xyz/

Lorenzo stBTC (STBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lorenzo stBTC (STBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 120.80M $ 120.80M $ 120.80M Samlet udbud $ 1.03K $ 1.03K $ 1.03K Cirkulerende forsyning $ 1.03K $ 1.03K $ 1.03K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 120.80M $ 120.80M $ 120.80M Alle tiders Høj: $ 123,802 $ 123,802 $ 123,802 Alle tiders Lav: $ 61,389 $ 61,389 $ 61,389 Nuværende pris: $ 118,388 $ 118,388 $ 118,388 Få mere at vide om Lorenzo stBTC (STBTC) pris

Lorenzo stBTC (STBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lorenzo stBTC (STBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STBTC's tokenomics, kan du udforske STBTC tokens live-pris!

STBTC Prisprediktion Vil du vide, hvor STBTC måske er på vej hen? Vores STBTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

