Lord Of SOL (LOS) Information Lord of Sol ($LOS) is the epitome of craziness in the meme coin world! Even Gollum couldn't resist the temptation. Officiel hjemmeside: https://lordoflos.vip/ Køb LOS nu!

Lord Of SOL (LOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lord Of SOL (LOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 287.07K $ 287.07K $ 287.07K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 287.07K $ 287.07K $ 287.07K Alle tiders Høj: $ 0.00171875 $ 0.00171875 $ 0.00171875 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Lord Of SOL (LOS) pris

Lord Of SOL (LOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lord Of SOL (LOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LOS's tokenomics, kan du udforske LOS tokens live-pris!

