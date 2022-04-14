Looter (LOOTER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Looter (LOOTER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Looter (LOOTER) Information Looter is a multi-chain suite of trading tools. You name it, MEV protected transactions, lighting fast sniping - we've got it all. Officiel hjemmeside: https://www.looter.ai Hvidbog: https://docs.looter.ai/introduction/greetings-from-looter Køb LOOTER nu!

Looter (LOOTER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Looter (LOOTER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 544.30K $ 544.30K $ 544.30K Samlet udbud $ 67.23M $ 67.23M $ 67.23M Cirkulerende forsyning $ 19.38M $ 19.38M $ 19.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Alle tiders Høj: $ 0.056655 $ 0.056655 $ 0.056655 Alle tiders Lav: $ 0.00521656 $ 0.00521656 $ 0.00521656 Nuværende pris: $ 0.02807966 $ 0.02807966 $ 0.02807966 Få mere at vide om Looter (LOOTER) pris

Looter (LOOTER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Looter (LOOTER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LOOTER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LOOTER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LOOTER's tokenomics, kan du udforske LOOTER tokens live-pris!

