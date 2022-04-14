Looped Hype (LHYPE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Looped Hype (LHYPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Looped Hype (LHYPE) Information loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects. Officiel hjemmeside: https://loopedhype.com/ Køb LHYPE nu!

Looped Hype (LHYPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Looped Hype (LHYPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 53.95M $ 53.95M $ 53.95M Samlet udbud $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Cirkulerende forsyning $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 53.74M $ 53.74M $ 53.74M Alle tiders Høj: $ 50.36 $ 50.36 $ 50.36 Alle tiders Lav: $ 9.34 $ 9.34 $ 9.34 Nuværende pris: $ 48.99 $ 48.99 $ 48.99 Få mere at vide om Looped Hype (LHYPE) pris

Looped Hype (LHYPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Looped Hype (LHYPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LHYPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LHYPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LHYPE's tokenomics, kan du udforske LHYPE tokens live-pris!

LHYPE Prisprediktion Vil du vide, hvor LHYPE måske er på vej hen? Vores LHYPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LHYPE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!