Looped Hype (LHYPE) Tokenomics
Looped Hype (LHYPE) Information
loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE.
Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking.
loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars:
Democratizing Institutional DeFi
- Providing professional-grade yield strategies to all users
Community-Centric Architecture
- LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players.
HyperCatalyst
- An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects.
Looped Hype (LHYPE) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Looped Hype (LHYPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Looped Hype (LHYPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Looped Hype (LHYPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal LHYPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange LHYPE tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
