LoopBurn (LBP) Information $LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value. Officiel hjemmeside: https://lpbsonic.xyz Hvidbog: https://loopburn-sonic.gitbook.io/loopburn Køb LBP nu!

LoopBurn (LBP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LoopBurn (LBP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 53.71K $ 53.71K $ 53.71K Samlet udbud $ 599.96K $ 599.96K $ 599.96K Cirkulerende forsyning $ 587.96K $ 587.96K $ 587.96K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 54.81K $ 54.81K $ 54.81K Alle tiders Høj: $ 0.288981 $ 0.288981 $ 0.288981 Alle tiders Lav: $ 0.02533986 $ 0.02533986 $ 0.02533986 Nuværende pris: $ 0.091349 $ 0.091349 $ 0.091349 Få mere at vide om LoopBurn (LBP) pris

LoopBurn (LBP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LoopBurn (LBP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LBP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LBP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LBP's tokenomics, kan du udforske LBP tokens live-pris!

LBP Prisprediktion Vil du vide, hvor LBP måske er på vej hen? Vores LBP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LBP Tokens prisprediktion nu!

