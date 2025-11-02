Looks Good (SENDIT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00683355$ 0.00683355 $ 0.00683355 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.91% Prisændring (1D) -0.67% Prisændring (7D) -45.08% Prisændring (7D) -45.08%

Looks Good (SENDIT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SENDIT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SENDITs højeste pris nogensinde er $ 0.00683355, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SENDIT har ændret sig med +1.91% i løbet af den sidste time, -0.67% i løbet af 24 timer og -45.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Looks Good (SENDIT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 88.45K$ 88.45K $ 88.45K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 160.82K$ 160.82K $ 160.82K Cirkulationsforsyning 549.97M 549.97M 549.97M Samlet Udbud 999,965,939.786214 999,965,939.786214 999,965,939.786214

Den nuværende markedsværdi på Looks Good er $ 88.45K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SENDIT er 549.97M, med et samlet udbud på 999965939.786214. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 160.82K.