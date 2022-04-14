Look bro (LOOK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Look bro (LOOK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Look bro (LOOK) Information "Look Bro" is a Meme derived from an old French soccer anime, and the meme went viral for telling people "bad" news, sometimes used for just telling anything to someone. The meme is considered a positive reinforcement meme, it spreads positivity as the person putting the hand on their shoulder is smiling and offering some sort of encouraging information. We are revolutionizing memes in the particular format and it allows users to be creative while maintaining the same meme formats. Officiel hjemmeside: https://looksolana.com Køb LOOK nu!

Look bro (LOOK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Look bro (LOOK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 439.90K $ 439.90K $ 439.90K Samlet udbud $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Cirkulerende forsyning $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 439.90K $ 439.90K $ 439.90K Alle tiders Høj: $ 0.00883169 $ 0.00883169 $ 0.00883169 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00044004 $ 0.00044004 $ 0.00044004 Få mere at vide om Look bro (LOOK) pris

Look bro (LOOK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Look bro (LOOK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LOOK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LOOK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LOOK's tokenomics, kan du udforske LOOK tokens live-pris!

LOOK Prisprediktion Vil du vide, hvor LOOK måske er på vej hen? Vores LOOK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LOOK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!