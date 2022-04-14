Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Looby by Stephen Bliss (LOOBY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Information LOOBY is no ordinary memecoin—it’s the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen’s iconic artistry with Alex’s playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it’s a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes. Officiel hjemmeside: https://www.looby.love/ Køb LOOBY nu!

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Looby by Stephen Bliss (LOOBY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 677.79K $ 677.79K $ 677.79K Samlet udbud $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Cirkulerende forsyning $ 952.95M $ 952.95M $ 952.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 711.21K $ 711.21K $ 711.21K Alle tiders Høj: $ 0.00344273 $ 0.00344273 $ 0.00344273 Alle tiders Lav: $ 0.00013442 $ 0.00013442 $ 0.00013442 Nuværende pris: $ 0.00071126 $ 0.00071126 $ 0.00071126 Få mere at vide om Looby by Stephen Bliss (LOOBY) pris

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Looby by Stephen Bliss (LOOBY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LOOBY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LOOBY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LOOBY's tokenomics, kan du udforske LOOBY tokens live-pris!

LOOBY Prisprediktion Vil du vide, hvor LOOBY måske er på vej hen? Vores LOOBY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LOOBY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!