Long Mao (LMAO) Information A Dragon Cat meme token on zkSync called Long Mao. The mascot is modeled after the Twitter profile picture of the CEO of zkSync. Officiel hjemmeside: https://www.longmao.io/ Køb LMAO nu!

Long Mao (LMAO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Long Mao (LMAO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 58.41K Samlet udbud $ 766.31M Cirkulerende forsyning $ 766.31M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 58.41K Alle tiders Høj: $ 0.00544452 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Long Mao (LMAO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Long Mao (LMAO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LMAO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LMAO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LMAO's tokenomics, kan du udforske LMAO tokens live-pris!

