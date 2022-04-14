Loky by Virtuals (LOKY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Loky by Virtuals (LOKY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Loky by Virtuals (LOKY) Information Loky is a unified agentic data infrastructure layer for decentralized systems, enabling developers, protocols, and communities to build and deploy autonomous agents powered by real-time on-chain data, analytics, and programmable endpoints. From smart wallets and trading bots to dashboards and institutional-grade intelligence tools, Loky serves as the data backbone of the decentralized ecosystem, delivering structured, actionable insights at machine speed. Officiel hjemmeside: https://lokyai.com/ Køb LOKY nu!

Loky by Virtuals (LOKY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Loky by Virtuals (LOKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Samlet udbud $ 995.68M $ 995.68M $ 995.68M Cirkulerende forsyning $ 923.46M $ 923.46M $ 923.46M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Alle tiders Høj: $ 0.0115318 $ 0.0115318 $ 0.0115318 Alle tiders Lav: $ 0.0003831 $ 0.0003831 $ 0.0003831 Nuværende pris: $ 0.00197407 $ 0.00197407 $ 0.00197407 Få mere at vide om Loky by Virtuals (LOKY) pris

Loky by Virtuals (LOKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Loky by Virtuals (LOKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LOKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LOKY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LOKY's tokenomics, kan du udforske LOKY tokens live-pris!

