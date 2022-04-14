LOGE ($LOGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i LOGE ($LOGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LOGE ($LOGE) Information $LOGE is a cryptocurrency token designed to empower community engagement and development within the Grand Lodge ecosystem. The project aims to create a decentralized platform that fosters collaboration among users, enabling them to participate in governance, access exclusive content, and benefit from various rewards. By leveraging blockchain technology, $LOGE seeks to enhance transparency and security while promoting an inclusive environment for all participants. The tokenomics of $LOGE are structured to incentivize long-term holding and active participation, ensuring sustainable growth and value for the community. Officiel hjemmeside: https://thegrandlodge.xyz/ Hvidbog: https://thegrandlodge.xyz/#whitepaper Køb $LOGE nu!

LOGE ($LOGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LOGE ($LOGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.63K $ 26.63K $ 26.63K Samlet udbud $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Cirkulerende forsyning $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.63K $ 26.63K $ 26.63K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om LOGE ($LOGE) pris

LOGE ($LOGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LOGE ($LOGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $LOGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $LOGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $LOGE's tokenomics, kan du udforske $LOGE tokens live-pris!

