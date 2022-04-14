Lodestar (LODE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lodestar (LODE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lodestar (LODE) Information The governance token of Lodestar Finance. Lodestar Finance is a DEFI borrowing and lending protocol on Arbitrum. Lodestar offers an array of Arbitrum native tokens and liquid staked derivatives as markets. Officiel hjemmeside: https://www.lodestarfinance.io/ Køb LODE nu!

Lodestar (LODE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lodestar (LODE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 64.02K $ 64.02K $ 64.02K Samlet udbud $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Cirkulerende forsyning $ 13.32M $ 13.32M $ 13.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 96.11K $ 96.11K $ 96.11K Alle tiders Høj: $ 2.56 $ 2.56 $ 2.56 Alle tiders Lav: $ 0.00269671 $ 0.00269671 $ 0.00269671 Nuværende pris: $ 0.00480532 $ 0.00480532 $ 0.00480532 Få mere at vide om Lodestar (LODE) pris

Lodestar (LODE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lodestar (LODE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LODE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LODE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LODE's tokenomics, kan du udforske LODE tokens live-pris!

