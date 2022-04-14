Locked Money (LMY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Locked Money (LMY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Locked Money (LMY) Information Locked Money--Secure Asset Management Powered by AI What is Locked Money? LM is a pioneering self-custodial platform designed for secure, efficient management of digital assets. It combines blockchain technology with advanced legal frameworks, making it a fortress for your crypto wealth. Access to your own AI Agent Your AI agent provides comprehensive insights into cryptocurrency behaviors, trends, and community dynamics, offering suggestions on DeFi protocols and predicting market movements. Fully Autonomous AI Crypto Trading Your AI agent can autonomously trade cryptocurrency by continuously analyzing market data, identifying trends, and executing trades based on pre-set strategies or real-time conditions. Self-Custody and Control With LM, you establish complete sovereignty over your digital assets through seedless vaults, providing an impenetrable method of asset management that prioritises security and user autonomy. Advanced Legal Frameworks Giving you peace of mind through legal clarity and protection. LM offers access to sophisticated legal structures like Foundations and Series LLCs, traditionally used by high-net-worth individuals for asset protection and tax efficiency. Officiel hjemmeside: https://locked.money Køb LMY nu!

Locked Money (LMY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Locked Money (LMY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 925.45M $ 925.45M $ 925.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.25M $ 23.25M $ 23.25M Alle tiders Høj: $ 0.00477719 $ 0.00477719 $ 0.00477719 Alle tiders Lav: $ 0.00188771 $ 0.00188771 $ 0.00188771 Nuværende pris: $ 0.00232537 $ 0.00232537 $ 0.00232537 Få mere at vide om Locked Money (LMY) pris

Locked Money (LMY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Locked Money (LMY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LMY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LMY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LMY's tokenomics, kan du udforske LMY tokens live-pris!

LMY Prisprediktion Vil du vide, hvor LMY måske er på vej hen? Vores LMY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LMY Tokens prisprediktion nu!

