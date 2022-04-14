LocalCoinSwap (LCS) Tokenomics Få vigtig indsigt i LocalCoinSwap (LCS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LocalCoinSwap (LCS) Information LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application. Officiel hjemmeside: https://www.localcoinswap.com/ Hvidbog: https://www.localcoinswap.com/LocalCoinSwap_whitepaper_v1.0.pdf Køb LCS nu!

LocalCoinSwap (LCS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LocalCoinSwap (LCS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.88M $ 11.88M $ 11.88M Samlet udbud $ 72.73M $ 72.73M $ 72.73M Cirkulerende forsyning $ 38.25M $ 38.25M $ 38.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.59M $ 22.59M $ 22.59M Alle tiders Høj: $ 0.490867 $ 0.490867 $ 0.490867 Alle tiders Lav: $ 0.00190108 $ 0.00190108 $ 0.00190108 Nuværende pris: $ 0.310621 $ 0.310621 $ 0.310621 Få mere at vide om LocalCoinSwap (LCS) pris

LocalCoinSwap (LCS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LocalCoinSwap (LCS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LCS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LCS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LCS's tokenomics, kan du udforske LCS tokens live-pris!

