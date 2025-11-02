LNKD Networks (LNKD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.20% Prisændring (1D) +0.01% Prisændring (7D) -10.79% Prisændring (7D) -10.79%

LNKD Networks (LNKD) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har LNKD handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LNKDs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, LNKD har ændret sig med -0.20% i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og -10.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

LNKD Networks (LNKD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 59.25K$ 59.25K $ 59.25K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 153.64K$ 153.64K $ 153.64K Cirkulationsforsyning 385.62M 385.62M 385.62M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på LNKD Networks er $ 59.25K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LNKD er 385.62M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 153.64K.