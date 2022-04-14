LMGroupToken (LMGX) Tokenomics Få vigtig indsigt i LMGroupToken (LMGX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LMGroupToken (LMGX) Information The LMGX project launches as a new digital token on the Ethereum blockchain network. The token will fuel the platform's ecosystem, enabling seamless transactions, access to exclusive services, and integration within the LM Group's financial and gaming infrastructure. LMGX is a utility token designed to enhance transactions within the LM Group ecosystem. Built on blockchain technology, it offers lower fees and faster processing for seamless transactions, smart contract automation to reduce risk and increase efficiency, enhanced security to ensure transparency and fraud protection, and scalability for smooth integration across multiple platforms, such as online gaming. Officiel hjemmeside: https://lmgxtoken.com Hvidbog: https://lmgxtoken.com/assets/docs/WHITEPAPER.pdf Køb LMGX nu!

LMGroupToken (LMGX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LMGroupToken (LMGX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 163.22K $ 163.22K $ 163.22K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Alle tiders Høj: $ 11.59 $ 11.59 $ 11.59 Alle tiders Lav: $ 0.154757 $ 0.154757 $ 0.154757 Nuværende pris: $ 11.51 $ 11.51 $ 11.51 Få mere at vide om LMGroupToken (LMGX) pris

LMGroupToken (LMGX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LMGroupToken (LMGX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LMGX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LMGX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LMGX's tokenomics, kan du udforske LMGX tokens live-pris!

LMGX Prisprediktion Vil du vide, hvor LMGX måske er på vej hen? Vores LMGX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LMGX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!