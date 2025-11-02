UdvekslingDEX+
Den direkte Little Buck pris i dag er 0.00001471 USD. Følg med i realtid LITTLEBUCK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LITTLEBUCK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om LITTLEBUCK

LITTLEBUCK Prisinfo

Hvad er LITTLEBUCK

LITTLEBUCK Officiel hjemmeside

LITTLEBUCK Tokenomics

LITTLEBUCK Prisprognose

Little Buck Logo

Little Buck Pris (LITTLEBUCK)

Ikke noteret

1 LITTLEBUCK til USD direkte pris:

-1.30%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Little Buck (LITTLEBUCK) Live prisdiagram
Little Buck (LITTLEBUCK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0000148
$ 0.0000148
24H lav
$ 0.00001515
$ 0.00001515
24H høj

$ 0.0000148
$ 0.0000148

$ 0.00001515
$ 0.00001515

$ 0.00029831
$ 0.00029831

$ 0.00001433
$ 0.00001433

-1.81%

-1.30%

-6.45%

-6.45%

Little Buck (LITTLEBUCK) realtidsprisen er $0.00001471. I løbet af de sidste 24 timer har LITTLEBUCK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000148 og et højdepunkt på $ 0.00001515, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LITTLEBUCKs højeste pris nogensinde er $ 0.00029831, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001433.

Når det gælder kortsigtet performance, LITTLEBUCK har ændret sig med -1.81% i løbet af den sidste time, -1.30% i løbet af 24 timer og -6.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Little Buck (LITTLEBUCK) Markedsinformation

$ 14.70K
$ 14.70K

--
--

$ 14.70K
$ 14.70K

999.64M
999.64M

999,637,060.554961
999,637,060.554961

Den nuværende markedsværdi på Little Buck er $ 14.70K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LITTLEBUCK er 999.64M, med et samlet udbud på 999637060.554961. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.70K.

Little Buck (LITTLEBUCK) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Little Buck til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Little Buck til USD $ -0.0000050954.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Little Buck til USD $ -0.0000096347.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Little Buck til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.30%
30 dage$ -0.0000050954-34.63%
60 dage$ -0.0000096347-65.49%
90 dage$ 0--

Hvad er Little Buck (LITTLEBUCK)

Honoring Little Buck. Beloved family deer wrongfully taken from his home. Fighting for justice, change & awareness, this is not a pump and dump, like what happened to peanut the squirrel, we aim to be recognized by the masses and the mainstream media as the community that fights every day under the replies and comments to spread the news little by little in social media, we are happy that we are already gaining traction, and will continue to do so in the future

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Little Buck (LITTLEBUCK) Ressource

Officiel hjemmeside

Little Buck Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Little Buck (LITTLEBUCK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Little Buck (LITTLEBUCK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Little Buck.

Tjek Little Buck prisprediktion nu!

LITTLEBUCK til lokale valutaer

Little Buck (LITTLEBUCK) Tokenomics

At forstå tokenomics for Little Buck (LITTLEBUCK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LITTLEBUCK Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Little Buck (LITTLEBUCK)

Hvor meget er Little Buck (LITTLEBUCK) værd i dag?
Den direkte LITTLEBUCK pris i USD er 0.00001471 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LITTLEBUCK til USD pris?
Den aktuelle pris på LITTLEBUCKtil USD er $ 0.00001471. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Little Buck?
Markedsværdien for LITTLEBUCK er $ 14.70K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LITTLEBUCK?
Den cirkulerende forsyning af LITTLEBUCK er 999.64M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LITTLEBUCK?
LITTLEBUCK opnåede en ATH-pris på 0.00029831 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LITTLEBUCK?
LITTLEBUCK så en ATL-pris på 0.00001433 USD.
Hvad er handelsvolumen for LITTLEBUCK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LITTLEBUCK er -- USD.
Bliver LITTLEBUCK højere i år?
LITTLEBUCK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LITTLEBUCK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Little Buck (LITTLEBUCK) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,576.13

$3,901.50

$0.03042

$187.27

$1.0001

$110,576.13

$3,901.50

$187.27

$74.58

$19.108

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.06849

$0.000000000000000000000017

$0.000303

$0.0022

$0.0034817

$0.00004808

