Little Buck (LITTLEBUCK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000148 24H lav $ 0.00001515 24H høj All Time High $ 0.00029831 Laveste pris $ 0.00001433 Prisændring (1H) -1.81% Prisændring (1D) -1.30% Prisændring (7D) -6.45%

Little Buck (LITTLEBUCK) realtidsprisen er $0.00001471. I løbet af de sidste 24 timer har LITTLEBUCK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000148 og et højdepunkt på $ 0.00001515, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LITTLEBUCKs højeste pris nogensinde er $ 0.00029831, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001433.

Når det gælder kortsigtet performance, LITTLEBUCK har ændret sig med -1.81% i løbet af den sidste time, -1.30% i løbet af 24 timer og -6.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Little Buck (LITTLEBUCK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 14.70K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 14.70K Cirkulationsforsyning 999.64M Samlet Udbud 999,637,060.554961

Den nuværende markedsværdi på Little Buck er $ 14.70K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LITTLEBUCK er 999.64M, med et samlet udbud på 999637060.554961. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.70K.