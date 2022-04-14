Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Tokenomics Få vigtig indsigt i Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Information Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token. Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction. We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future. Officiel hjemmeside: https://labv2-revival.netlify.app/ Køb LAB-V2 nu!

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 99.79K $ 99.79K $ 99.79K Samlet udbud $ 843,500,000,000.00T $ 843,500,000,000.00T $ 843,500,000,000.00T Cirkulerende forsyning $ 450,725,623,019.61T $ 450,725,623,019.61T $ 450,725,623,019.61T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 186.75K $ 186.75K $ 186.75K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nuværende pris: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Få mere at vide om Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) pris

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LAB-V2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LAB-V2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LAB-V2's tokenomics, kan du udforske LAB-V2 tokens live-pris!

LAB-V2 Prisprediktion Vil du vide, hvor LAB-V2 måske er på vej hen? Vores LAB-V2 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LAB-V2 Tokens prisprediktion nu!

