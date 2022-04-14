LitLab Games (LITT) Tokenomics Få vigtig indsigt i LitLab Games (LITT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LitLab Games (LITT) Information What is the project about? LitLab Games is a AAA video game publisher focused in esports. The company is led by experts in the video game, esports and web3 industry with successes in previous startups. LitLab is the first Esports developer and publisher launching games backed by blockchain technology with a crypto-based economy. What makes your project unique? LitLab believes in the independent professional gamer. A player who will be able to monetize his dedication and skill without having to rely on streaming platforms or creating contents as the main way of income, which right now it only applies to a few of the elite influencers. History of your project. LitLab games was founded in early 2022 and started producing its first video game called CyberTitans. The alpha version was ready for September 2022 and Beta version on October 2022. The team went to DreamHack (one of the biggest Esport events in Europe) and since then new versions have been updated each 2 weeks, making CyberTitans one of the most played web3 games right now with a DAU over 650+. What’s next for your project? LitLab's roadmap is aiming now a profile 2.0 in order to integrate NFTs in-game and customizable assets. After that the mobile version will be available in Q4 of this coming year. Next milestone will be start creating a new video game, as the company aims to create 5 games in 5 years. What can your token be used for? The token will be the engine of the ecosystem in different ways; gamers will compete for LITT in different ways (quick games, tournaments, grand slams, Esports circuit…), to acquire NFTs in the future LitLab’s marketplace and unlock different characteristics, in order to have organization/guild licenses, farming pools or even purchasing tournament tickets. Officiel hjemmeside: https://www.litlabgames.com Hvidbog: https://litlabgames.com/Whitepaper.pdf Køb LITT nu!

LitLab Games (LITT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LitLab Games (LITT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 98.43K $ 98.43K $ 98.43K Samlet udbud $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B Cirkulerende forsyning $ 826.39M $ 826.39M $ 826.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 321.51K $ 321.51K $ 321.51K Alle tiders Høj: $ 0.058019 $ 0.058019 $ 0.058019 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011911 $ 0.00011911 $ 0.00011911 Få mere at vide om LitLab Games (LITT) pris

LitLab Games (LITT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LitLab Games (LITT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LITT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LITT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LITT's tokenomics, kan du udforske LITT tokens live-pris!

LITT Prisprediktion Vil du vide, hvor LITT måske er på vej hen? Vores LITT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LITT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!