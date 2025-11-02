Lithium Finance (LITH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000825 $ 0.00000825 $ 0.00000825 24H lav $ 0.00000839 $ 0.00000839 $ 0.00000839 24H høj 24H lav $ 0.00000825$ 0.00000825 $ 0.00000825 24H høj $ 0.00000839$ 0.00000839 $ 0.00000839 All Time High $ 0.070537$ 0.070537 $ 0.070537 Laveste pris $ 0.00000182$ 0.00000182 $ 0.00000182 Prisændring (1H) +0.09% Prisændring (1D) +1.20% Prisændring (7D) +18.98% Prisændring (7D) +18.98%

Lithium Finance (LITH) realtidsprisen er $0.00000835. I løbet af de sidste 24 timer har LITH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000825 og et højdepunkt på $ 0.00000839, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LITHs højeste pris nogensinde er $ 0.070537, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000182.

Når det gælder kortsigtet performance, LITH har ændret sig med +0.09% i løbet af den sidste time, +1.20% i løbet af 24 timer og +18.98% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lithium Finance (LITH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 75.77K$ 75.77K $ 75.77K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 83.47K$ 83.47K $ 83.47K Cirkulationsforsyning 9.08B 9.08B 9.08B Samlet Udbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Lithium Finance er $ 75.77K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LITH er 9.08B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 83.47K.