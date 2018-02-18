Litecoin Cash (LCC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Litecoin Cash (LCC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Litecoin Cash (LCC) Information Litecoin Cash is an open source, peer-to-peer digital currency based on SHA-256 proof-of-work hashes. It’s also the world’s first blockchain to utilize HiveMine, the latest cutting-edge technology that helps to provide the ultimate protection from 51% attacks and double spending, and ensures the sustainable and long-term security of its public distributed ledger. The Litecoin Cash blockchain also has practical uses such as in the medical sector as it stores and manages electronic medical records in a secure way, as well as protecting sensitive data from hackers and giving patients more control over their information that complies with privacy regulations. LCC's target block time of 2.5 minutes gives 4 times the transaction bandwidth of Bitcoin, while transactions are 90% cheaper than Litecoin. HD wallets and native SegWit with bech32 addresses are fully supported Litecoin Cash was forked from Litecoin on 18 Feb 2018 at block 1371111, with a 10:1 Claim Ratio. For every 1 LTC held at the fork block, LTC holders could claim 10 LCC. If you held LTC at block 1371111 but haven't claimed yet, your LCC are still waiting for you! After many months of testing on tetnet The Hive became active on mainnet on Wednesday 6 Feb. 2019 The Hive is our brand new democratised mining concept, which feautures negligible energy cost and will help to. protect the coin against 51% attacks. Users create bees, agent-based mining workers which earn rewards for their owners. Officiel hjemmeside: https://litecoinca.sh/ Hvidbog: https://hive.litecoinca.sh/whitepaper.pdf Køb LCC nu!

Litecoin Cash (LCC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Litecoin Cash (LCC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 976.74K $ 976.74K $ 976.74K Samlet udbud $ 815.86M $ 815.86M $ 815.86M Cirkulerende forsyning $ 815.85M $ 815.85M $ 815.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 976.75K $ 976.75K $ 976.75K Alle tiders Høj: $ 4.09 $ 4.09 $ 4.09 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0011972 $ 0.0011972 $ 0.0011972 Få mere at vide om Litecoin Cash (LCC) pris

Litecoin Cash (LCC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Litecoin Cash (LCC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LCC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LCC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LCC's tokenomics, kan du udforske LCC tokens live-pris!

