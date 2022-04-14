Liqwid Finance (LQ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Liqwid Finance (LQ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Liqwid Finance (LQ) Information Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue). Officiel hjemmeside: https://www.liqwid.finance/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1-UDRdjcN8sWtsir0gwcb7KMTvQOFbtII/view Køb LQ nu!

Liqwid Finance (LQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Liqwid Finance (LQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 70.63M $ 70.63M $ 70.63M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 20.21M $ 20.21M $ 20.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 73.39M $ 73.39M $ 73.39M Alle tiders Høj: $ 125.74 $ 125.74 $ 125.74 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 3.53 $ 3.53 $ 3.53 Få mere at vide om Liqwid Finance (LQ) pris

Liqwid Finance (LQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Liqwid Finance (LQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LQ's tokenomics, kan du udforske LQ tokens live-pris!

