Liqwid Finance (LQ) Tokenomics

Liqwid Finance (LQ) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Liqwid Finance (LQ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Liqwid Finance (LQ) Information

Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue).

Officiel hjemmeside:
https://www.liqwid.finance/
Hvidbog:
https://drive.google.com/file/d/1-UDRdjcN8sWtsir0gwcb7KMTvQOFbtII/view

Liqwid Finance (LQ) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Liqwid Finance (LQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 70.63M
$ 70.63M$ 70.63M
Samlet udbud
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Cirkulerende forsyning
$ 20.21M
$ 20.21M$ 20.21M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 73.39M
$ 73.39M$ 73.39M
Alle tiders Høj:
$ 125.74
$ 125.74$ 125.74
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 3.53
$ 3.53$ 3.53

Liqwid Finance (LQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Liqwid Finance (LQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LQ tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LQ's tokenomics, kan du udforske LQ tokens live-pris!

LQ Prisprediktion

Vil du vide, hvor LQ måske er på vej hen? Vores LQ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.