Liquity USD (LUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Liquity USD (LUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Liquity USD (LUSD) Information LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. Officiel hjemmeside: https://www.liquity.org/ Køb LUSD nu!

Liquity USD (LUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Liquity USD (LUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.32M $ 39.32M $ 39.32M Samlet udbud $ 39.17M $ 39.17M $ 39.17M Cirkulerende forsyning $ 39.17M $ 39.17M $ 39.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 39.32M $ 39.32M $ 39.32M Alle tiders Høj: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Alle tiders Lav: $ 0.896722 $ 0.896722 $ 0.896722 Nuværende pris: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Få mere at vide om Liquity USD (LUSD) pris

Liquity USD (LUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Liquity USD (LUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUSD's tokenomics, kan du udforske LUSD tokens live-pris!

