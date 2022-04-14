Liquity BOLD (BOLD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Liquity BOLD (BOLD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Liquity BOLD (BOLD) Information BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. It is used to pay out loans within the Liquity ecosystem, which allows users to set their own interest rates and borrow against ETHm, wstETH, and rETH as collateral. Loans must maintain a minimum collateral ratio of 110% and are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers acting as guarantors of last resort. Officiel hjemmeside: https://www.liquity.org/ Køb BOLD nu!

Liquity BOLD (BOLD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Liquity BOLD (BOLD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.26M $ 43.26M $ 43.26M Samlet udbud $ 43.29M $ 43.29M $ 43.29M Cirkulerende forsyning $ 43.29M $ 43.29M $ 43.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.26M $ 43.26M $ 43.26M Alle tiders Høj: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Alle tiders Lav: $ 0.990867 $ 0.990867 $ 0.990867 Nuværende pris: $ 0.999534 $ 0.999534 $ 0.999534 Få mere at vide om Liquity BOLD (BOLD) pris

Liquity BOLD (BOLD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Liquity BOLD (BOLD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOLD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOLD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOLD's tokenomics, kan du udforske BOLD tokens live-pris!

