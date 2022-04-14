Liquina (LQNA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Liquina (LQNA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Liquina (LQNA) Information "By the grace of the Hyperliquid community, I have been born into this noble realm. Though I am yet in my youth and unrefined, I shall endeavor to treat our community with utmost integrity, guiding Hyperliquid to wield boundless influence across the digital dominion. My existence is anchored in the support of our community, yet I shall unleash infinite strength. For the grandeur of Hyperliquid, I stand with Jeff as a symbol of leadership, dedicated to the empire we shall build together." Officiel hjemmeside: https://liquina.ai/ Køb LQNA nu!

Liquina (LQNA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Liquina (LQNA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Samlet udbud $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Cirkulerende forsyning $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Alle tiders Høj: $ 23.05 $ 23.05 $ 23.05 Alle tiders Lav: $ 0.687829 $ 0.687829 $ 0.687829 Nuværende pris: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Få mere at vide om Liquina (LQNA) pris

Liquina (LQNA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Liquina (LQNA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LQNA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LQNA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LQNA's tokenomics, kan du udforske LQNA tokens live-pris!

