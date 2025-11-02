LiquiHub (LIQUI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.236031$ 0.236031 $ 0.236031 Laveste pris $ 0.00856599$ 0.00856599 $ 0.00856599 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

LiquiHub (LIQUI) realtidsprisen er $0.00905129. I løbet af de sidste 24 timer har LIQUI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LIQUIs højeste pris nogensinde er $ 0.236031, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00856599.

Når det gælder kortsigtet performance, LIQUI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

LiquiHub (LIQUI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K Cirkulationsforsyning 903.50K 903.50K 903.50K Samlet Udbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på LiquiHub er $ 8.18K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LIQUI er 903.50K, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.05K.