LiquidDriver (LQDR) Tokenomics Få vigtig indsigt i LiquidDriver (LQDR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

LiquidDriver (LQDR) Information LiquidDriver is a High-Yield liquidity mining DAPP launched on fantom, incentivizing liquidity providers on SushiSwap. We aim to foster innovation, development and integration on opera so users can experience the sheer power of DeFi, combined with the seamlessness of a CeFi experience. Officiel hjemmeside: https://www.abacus.tech/ Hvidbog: https://www.abacus.tech/ Køb LQDR nu!

LiquidDriver (LQDR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LiquidDriver (LQDR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Samlet udbud $ 10.18M $ 10.18M $ 10.18M Cirkulerende forsyning $ 10.18M $ 10.18M $ 10.18M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Alle tiders Høj: $ 56.5 $ 56.5 $ 56.5 Alle tiders Lav: $ 0.135155 $ 0.135155 $ 0.135155 Nuværende pris: $ 0.190817 $ 0.190817 $ 0.190817 Få mere at vide om LiquidDriver (LQDR) pris

LiquidDriver (LQDR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LiquidDriver (LQDR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LQDR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LQDR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LQDR's tokenomics, kan du udforske LQDR tokens live-pris!

