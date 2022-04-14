LiquidApps (DAPP) Tokenomics Få vigtig indsigt i LiquidApps (DAPP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LiquidApps (DAPP) Information LiquidApps' mission is to promote the adoption of decentralized applications (dApps) at scale by introducing a new ecosystem that aims to make developing on blockchains substantially easier & more affordable. Officiel hjemmeside: https://www.liquidapps.io

LiquidApps (DAPP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LiquidApps (DAPP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

LiquidApps (DAPP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LiquidApps (DAPP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DAPP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DAPP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DAPP's tokenomics, kan du udforske DAPP tokens live-pris!

