Liquid Staked SOL (LSSOL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 187.71 $ 187.71 $ 187.71 24H lav $ 190.5 $ 190.5 $ 190.5 24H høj 24H lav $ 187.71$ 187.71 $ 187.71 24H høj $ 190.5$ 190.5 $ 190.5 All Time High $ 384.79$ 384.79 $ 384.79 Laveste pris $ 176.2$ 176.2 $ 176.2 Prisændring (1H) +0.18% Prisændring (1D) -0.50% Prisændring (7D) -4.16% Prisændring (7D) -4.16%

Liquid Staked SOL (LSSOL) realtidsprisen er $189.44. I løbet af de sidste 24 timer har LSSOL handlet mellem et lavpunkt på $ 187.71 og et højdepunkt på $ 190.5, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LSSOLs højeste pris nogensinde er $ 384.79, mens den laveste pris nogensinde er $ 176.2.

Når det gælder kortsigtet performance, LSSOL har ændret sig med +0.18% i løbet af den sidste time, -0.50% i løbet af 24 timer og -4.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Cirkulationsforsyning 11.53K 11.53K 11.53K Samlet Udbud 11,530.776550514 11,530.776550514 11,530.776550514

Den nuværende markedsværdi på Liquid Staked SOL er $ 2.18M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LSSOL er 11.53K, med et samlet udbud på 11530.776550514. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.18M.