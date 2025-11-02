UdvekslingDEX+
Den direkte Liquid Staked SOL pris i dag er 189.44 USD. Følg med i realtid LSSOL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LSSOL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Liquid Staked SOL Pris (LSSOL)

$189.44
-0.50%1D
Liquid Staked SOL (LSSOL) Live prisdiagram
Liquid Staked SOL (LSSOL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 187.71
24H lav
$ 190.5
24H høj

$ 187.71
$ 190.5
$ 384.79
$ 176.2
+0.18%

-0.50%

-4.16%

-4.16%

Liquid Staked SOL (LSSOL) realtidsprisen er $189.44. I løbet af de sidste 24 timer har LSSOL handlet mellem et lavpunkt på $ 187.71 og et højdepunkt på $ 190.5, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LSSOLs højeste pris nogensinde er $ 384.79, mens den laveste pris nogensinde er $ 176.2.

Når det gælder kortsigtet performance, LSSOL har ændret sig med +0.18% i løbet af den sidste time, -0.50% i løbet af 24 timer og -4.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Markedsinformation

$ 2.18M
--
$ 2.18M
11.53K
11,530.776550514
Den nuværende markedsværdi på Liquid Staked SOL er $ 2.18M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LSSOL er 11.53K, med et samlet udbud på 11530.776550514. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.18M.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Liquid Staked SOL til USD $ -0.9679141872055.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Liquid Staked SOL til USD $ -37.2793861120.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Liquid Staked SOL til USD $ -17.8054087680.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Liquid Staked SOL til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.9679141872055-0.50%
30 dage$ -37.2793861120-19.67%
60 dage$ -17.8054087680-9.39%
90 dage$ 0--

Hvad er Liquid Staked SOL (LSSOL)

LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Liquid Staked SOL (LSSOL) Ressource

Officiel hjemmeside

Liquid Staked SOL Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Liquid Staked SOL (LSSOL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Liquid Staked SOL (LSSOL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Liquid Staked SOL.

Tjek Liquid Staked SOL prisprediktion nu!

LSSOL til lokale valutaer

Liquid Staked SOL (LSSOL) Tokenomics

At forstå tokenomics for Liquid Staked SOL (LSSOL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LSSOL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Liquid Staked SOL (LSSOL)

Hvor meget er Liquid Staked SOL (LSSOL) værd i dag?
Den direkte LSSOL pris i USD er 189.44 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LSSOL til USD pris?
Den aktuelle pris på LSSOLtil USD er $ 189.44. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Liquid Staked SOL?
Markedsværdien for LSSOL er $ 2.18M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LSSOL?
Den cirkulerende forsyning af LSSOL er 11.53K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LSSOL?
LSSOL opnåede en ATH-pris på 384.79 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LSSOL?
LSSOL så en ATL-pris på 176.2 USD.
Hvad er handelsvolumen for LSSOL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LSSOL er -- USD.
Bliver LSSOL højere i år?
LSSOL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LSSOL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Liquid Staked SOL (LSSOL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

