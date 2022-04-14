Liquid Mercury (MERC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Liquid Mercury (MERC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Liquid Mercury (MERC) Information Liquid Mercury is a technology company led by Tony Saliba that delivers best-in-class institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. This platform and components meet the performance, security, and reporting standards of the most demanding traditional finance firms. The MERC is an ERC-20 utility token that can be used within the Liquid Mercury eco-system to create value for LM customers in 3 primary ways. The MERC allows customers of Liquid Mercury to create discounts on their Liquid Mercury invoices via the “Discount Farming Staking Program” (see the Liquid Mercury website). Discount Farmers (the MERC holder who stakes) produce monthly discounts called “Element Tokens” (ETs) based on the number of MERCs staked. ETs produced monthly by the Discount Farmer can be applied to your invoice if you are a customer or traded for cash equivalents in a private secondary market, where Liquid Mercury customers and ET holders (non-customer MERC holders) can meet to buy/sell ETs. The MERC also gives access to exclusive research/content, curated trading tools, and trading rebates for individual users. Staked MERC holders also receive a “staking reward” in the form of 10% (annually) paid in MERCs. As Liquid Mercury expands its RWA presence, the MERC will play a larger role in this new expansion of tokenization. Officiel hjemmeside: https://liquidmercury.com/ Køb MERC nu!

Liquid Mercury (MERC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Liquid Mercury (MERC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Samlet udbud $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Cirkulerende forsyning $ 2.13B $ 2.13B $ 2.13B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.28M $ 29.28M $ 29.28M Alle tiders Høj: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Alle tiders Lav: $ 0.00101985 $ 0.00101985 $ 0.00101985 Nuværende pris: $ 0.00487995 $ 0.00487995 $ 0.00487995 Få mere at vide om Liquid Mercury (MERC) pris

Liquid Mercury (MERC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Liquid Mercury (MERC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MERC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MERC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MERC's tokenomics, kan du udforske MERC tokens live-pris!

