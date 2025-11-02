Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 43.04 $ 43.04 $ 43.04 24H lav $ 44.64 $ 44.64 $ 44.64 24H høj 24H lav $ 43.04$ 43.04 $ 43.04 24H høj $ 44.64$ 44.64 $ 44.64 All Time High $ 58.94$ 58.94 $ 58.94 Laveste pris $ 28.4$ 28.4 $ 28.4 Prisændring (1H) +0.25% Prisændring (1D) -0.73% Prisændring (7D) -2.16% Prisændring (7D) -2.16%

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) realtidsprisen er $43.55. I løbet af de sidste 24 timer har LIQUIDHYPE handlet mellem et lavpunkt på $ 43.04 og et højdepunkt på $ 44.64, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LIQUIDHYPEs højeste pris nogensinde er $ 58.94, mens den laveste pris nogensinde er $ 28.4.

Når det gælder kortsigtet performance, LIQUIDHYPE har ændret sig med +0.25% i løbet af den sidste time, -0.73% i løbet af 24 timer og -2.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 43.25M$ 43.25M $ 43.25M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 43.25M$ 43.25M $ 43.25M Cirkulationsforsyning 992.83K 992.83K 992.83K Samlet Udbud 992,831.1584689459 992,831.1584689459 992,831.1584689459

Den nuværende markedsværdi på Liquid HYPE Yield er $ 43.25M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LIQUIDHYPE er 992.83K, med et samlet udbud på 992831.1584689459. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 43.25M.