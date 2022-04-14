Liquid BGT (LBGT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Liquid BGT (LBGT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Liquid BGT (LBGT) Information BeraPaw is a novel liquid wrapper protocol built atop Berachain's Proof of Liquidity (PoL) consensus mechanism. It simplifies and automates PoL interactions for participants, enabling them to unlock the full potential of Berachain's governance token, BGT, in a decentralized and user-friendly manner. At its core, BeraPaw transforms Berachain's native yield-bearing token, BGT, into a more versatile and liquid asset called Liquid BGT (LBGT). Officiel hjemmeside: https://berapaw.com Hvidbog: http://docs.berapaw.com/

Liquid BGT (LBGT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Liquid BGT (LBGT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.64M Samlet udbud $ 1.22M Cirkulerende forsyning $ 1.22M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.64M Alle tiders Høj: $ 20.63 Alle tiders Lav: $ 1.59 Nuværende pris: $ 2.16

Liquid BGT (LBGT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Liquid BGT (LBGT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LBGT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LBGT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LBGT's tokenomics, kan du udforske LBGT tokens live-pris!

LBGT Prisprediktion Vil du vide, hvor LBGT måske er på vej hen? Vores LBGT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

