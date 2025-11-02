Liquid AI (LIQAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04366742$ 0.04366742 $ 0.04366742 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -0.96% Prisændring (7D) -0.96%

Liquid AI (LIQAI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har LIQAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LIQAIs højeste pris nogensinde er $ 0.04366742, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, LIQAI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -0.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Liquid AI (LIQAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 16.39K$ 16.39K $ 16.39K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 19.49K$ 19.49K $ 19.49K Cirkulationsforsyning 84.12M 84.12M 84.12M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Liquid AI er $ 16.39K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LIQAI er 84.12M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.49K.