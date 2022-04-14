Linpuss (LPUSS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Linpuss (LPUSS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Linpuss (LPUSS) Information Linpuss is a memecoin on the L2, Linea. The name comes from the word Linea, hence Lin, and Puss represents the cat. The project aims to establish itself, and already has, as the biggest cat memecoin on the Linea L2. Linpuss is growing a loyal community of holders and has an NFT collection plans as well as DAO mechanics for NFT and token holders. The project is transparent with members to drive growth in direction of the community's vision. The strong relationship with Linea team, DEXs and contacts with CEXs will make for a smooth and healthy growth over the next months. Officiel hjemmeside: https://linpuss.xyz/

Linpuss (LPUSS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Linpuss (LPUSS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 640.48K $ 640.48K $ 640.48K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 640.48K $ 640.48K $ 640.48K Alle tiders Høj: $ 0.00210803 $ 0.00210803 $ 0.00210803 Alle tiders Lav: $ 0.00003314 $ 0.00003314 $ 0.00003314 Nuværende pris: $ 0.00064048 $ 0.00064048 $ 0.00064048 Få mere at vide om Linpuss (LPUSS) pris

Linpuss (LPUSS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Linpuss (LPUSS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LPUSS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LPUSS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LPUSS's tokenomics, kan du udforske LPUSS tokens live-pris!

