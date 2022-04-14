Linked Finance World (LFW) Tokenomics Få vigtig indsigt i Linked Finance World (LFW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Linked Finance World (LFW) Information Linked Finance World is a community-driven platform with a suite of leading products of decentralized applications (DApps) including DEX Aggregator, Launchpad, and various earn, stake yields products. Our mission is to link blockchain networks to enhance user experience and benefits. Officiel hjemmeside: https://lfw.fi Køb LFW nu!

Linked Finance World (LFW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Linked Finance World (LFW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 36.14K $ 36.14K $ 36.14K Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 16.49M $ 16.49M $ 16.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 438.41K $ 438.41K $ 438.41K Alle tiders Høj: $ 3.16 $ 3.16 $ 3.16 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00219209 $ 0.00219209 $ 0.00219209 Få mere at vide om Linked Finance World (LFW) pris

Linked Finance World (LFW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Linked Finance World (LFW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LFW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LFW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LFW's tokenomics, kan du udforske LFW tokens live-pris!

LFW Prisprediktion Vil du vide, hvor LFW måske er på vej hen? Vores LFW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LFW Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!