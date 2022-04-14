Lin Gang Melon (LINGANG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lin Gang Melon (LINGANG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lin Gang Melon (LINGANG) Information #lingang on Solana - Lin gang guli guli guliii Lin Gang Melon is a meme-powered community project on the Solana blockchain. Born from the people and for the people, it was fair-launched on Pump.fun with no presale, VCs, or team allocation. 100% community-driven, Lin Gang Melon embraces the chaos and humor of internet culture while riding the fast lane of Solana's ecosystem. No promises, just pure vibes and juicy memes. Lin Gang Melon is a viral internet meme featuring a melon as an animated character in a whimsical world of villainous hero conspiracies and dramatic skits, captivating millions with its absurd humor and intricate storyline embedded into its short videos for keen-eyed fans to discover. Officiel hjemmeside: https://lingangmelon.lol

Lin Gang Melon (LINGANG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lin Gang Melon (LINGANG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 46.76K $ 46.76K $ 46.76K Samlet udbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.76K $ 46.76K $ 46.76K Alle tiders Høj: $ 0.00359598 $ 0.00359598 $ 0.00359598 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Lin Gang Melon (LINGANG) pris

Lin Gang Melon (LINGANG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lin Gang Melon (LINGANG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LINGANG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LINGANG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LINGANG's tokenomics, kan du udforske LINGANG tokens live-pris!

LINGANG Prisprediktion Vil du vide, hvor LINGANG måske er på vej hen? Vores LINGANG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

