LimoncelloAI (LIMON) Information LimoncelloAI is an advanced crypto trading solution designed to provide users with highly accurate buy and sell signals by analyzing a combination of on-chain data, social sentiment from platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, as well as web-based metrics. The platform integrates machine learning algorithms to offer real-time, data-driven insights for traders. Additionally, LimoncelloAI features an auto-trading bot that automates trades based on the signals it generates, helping users optimize their trading strategies and improve decision-making. Officiel hjemmeside: https://limoncelloai.xyz/ Køb LIMON nu!

LimoncelloAI (LIMON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LimoncelloAI (LIMON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17,91K $ 17,91K $ 17,91K Samlet udbud $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Cirkulerende forsyning $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17,91K $ 17,91K $ 17,91K Alle tiders Høj: $ 0,04620411 $ 0,04620411 $ 0,04620411 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0,00179122 $ 0,00179122 $ 0,00179122 Få mere at vide om LimoncelloAI (LIMON) pris

LimoncelloAI (LIMON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LimoncelloAI (LIMON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LIMON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LIMON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LIMON's tokenomics, kan du udforske LIMON tokens live-pris!

