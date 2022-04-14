Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Liminal Agent by Virtuals (LMNL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Information $LMNL is a decentralized intelligence project at the forefront of AI and blockchain innovation. By integrating a BasedAI Creature—a dynamic, emergent intelligence—with a Virtuals Protocol agent, $LMNL autonomously generates and executes strategies. The project’s purpose is to create a continuously evolving system that evolves autonomously and delivers value to its ecosystem and $LMNL token holders. Officiel hjemmeside: https://lmnlagent.ai/ Køb LMNL nu!

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Liminal Agent by Virtuals (LMNL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 67.37K $ 67.37K $ 67.37K Samlet udbud $ 996.61M $ 996.61M $ 996.61M Cirkulerende forsyning $ 946.61M $ 946.61M $ 946.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 70.93K $ 70.93K $ 70.93K Alle tiders Høj: $ 0.00299973 $ 0.00299973 $ 0.00299973 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Liminal Agent by Virtuals (LMNL) pris

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Liminal Agent by Virtuals (LMNL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LMNL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LMNL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LMNL's tokenomics, kan du udforske LMNL tokens live-pris!

LMNL Prisprediktion Vil du vide, hvor LMNL måske er på vej hen? Vores LMNL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LMNL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!