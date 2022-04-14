Lil Brett (LILB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lil Brett (LILB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lil Brett (LILB) Information Lil Brett is a fun and vibrant derivative meme token celebrating creativity, hip-hop culture, and artistic expression. Inspired by the meme universe and rap narratives, Lil Brett combines amazing artwork with a laid-back, community-focused vibe. This token brings together fans of hip-hop, meme culture, and crypto innovation, all while offering a playful and entertaining project that’s “just for fun.” Officiel hjemmeside: https://basedlilbrett.com Køb LILB nu!

Lil Brett (LILB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lil Brett (LILB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 116.63K $ 116.63K $ 116.63K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 116.63K $ 116.63K $ 116.63K Alle tiders Høj: $ 0.00393158 $ 0.00393158 $ 0.00393158 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011663 $ 0.00011663 $ 0.00011663 Få mere at vide om Lil Brett (LILB) pris

Lil Brett (LILB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lil Brett (LILB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LILB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LILB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LILB's tokenomics, kan du udforske LILB tokens live-pris!

