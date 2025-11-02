Light Speed Cat (LSCAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00045059 $ 0.00045059 $ 0.00045059 24H lav $ 0.00045627 $ 0.00045627 $ 0.00045627 24H høj 24H lav $ 0.00045059$ 0.00045059 $ 0.00045059 24H høj $ 0.00045627$ 0.00045627 $ 0.00045627 All Time High $ 0.00171341$ 0.00171341 $ 0.00171341 Laveste pris $ 0.00040885$ 0.00040885 $ 0.00040885 Prisændring (1H) -0.06% Prisændring (1D) -0.43% Prisændring (7D) -4.95% Prisændring (7D) -4.95%

Light Speed Cat (LSCAT) realtidsprisen er $0.00045383. I løbet af de sidste 24 timer har LSCAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00045059 og et højdepunkt på $ 0.00045627, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LSCATs højeste pris nogensinde er $ 0.00171341, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00040885.

Når det gælder kortsigtet performance, LSCAT har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, -0.43% i løbet af 24 timer og -4.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Light Speed Cat (LSCAT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 35.92K$ 35.92K $ 35.92K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 35.92K$ 35.92K $ 35.92K Cirkulationsforsyning 79.15M 79.15M 79.15M Samlet Udbud 79,145,299.98978786 79,145,299.98978786 79,145,299.98978786

Den nuværende markedsværdi på Light Speed Cat er $ 35.92K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LSCAT er 79.15M, med et samlet udbud på 79145299.98978786. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 35.92K.