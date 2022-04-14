Lift Dollar (USDL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lift Dollar (USDL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lift Dollar (USDL) Information Officiel hjemmeside: https://liftdollar.com/ Hvidbog: https://whitepaper.liftdollar.com/index.html Køb USDL nu!

Lift Dollar (USDL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lift Dollar (USDL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 76.96M $ 76.96M $ 76.96M Samlet udbud $ 76.99M $ 76.99M $ 76.99M Cirkulerende forsyning $ 76.99M $ 76.99M $ 76.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 76.96M $ 76.96M $ 76.96M Alle tiders Høj: $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 Alle tiders Lav: $ 0.911731 $ 0.911731 $ 0.911731 Nuværende pris: $ 0.999486 $ 0.999486 $ 0.999486 Få mere at vide om Lift Dollar (USDL) pris

Lift Dollar (USDL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lift Dollar (USDL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDL's tokenomics, kan du udforske USDL tokens live-pris!

USDL Prisprediktion Vil du vide, hvor USDL måske er på vej hen? Vores USDL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se USDL Tokens prisprediktion nu!

