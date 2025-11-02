LIFI (LIFI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00211962 $ 0.00211962 $ 0.00211962 24H lav $ 0.00214951 $ 0.00214951 $ 0.00214951 24H høj 24H lav $ 0.00211962$ 0.00211962 $ 0.00211962 24H høj $ 0.00214951$ 0.00214951 $ 0.00214951 All Time High $ 0.03303058$ 0.03303058 $ 0.03303058 Laveste pris $ 0.00210493$ 0.00210493 $ 0.00210493 Prisændring (1H) +0.08% Prisændring (1D) +0.84% Prisændring (7D) -75.28% Prisændring (7D) -75.28%

LIFI (LIFI) realtidsprisen er $0.00214941. I løbet af de sidste 24 timer har LIFI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00211962 og et højdepunkt på $ 0.00214951, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LIFIs højeste pris nogensinde er $ 0.03303058, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00210493.

Når det gælder kortsigtet performance, LIFI har ændret sig med +0.08% i løbet af den sidste time, +0.84% i løbet af 24 timer og -75.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

LIFI (LIFI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 16.12K$ 16.12K $ 16.12K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.12K$ 16.12K $ 16.12K Cirkulationsforsyning 7.50M 7.50M 7.50M Samlet Udbud 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0

Den nuværende markedsværdi på LIFI er $ 16.12K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LIFI er 7.50M, med et samlet udbud på 7500000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.12K.