lifedog (LFDOG) Information LIFEDOG – The King of All Dog Coins LIFEDOG is the The Harbinger of Bull Runs. King of All Dog Coins. The Great Dog, The True King, The Resurrector of Dead Memes, The Herald of Meme Rebirth, The Healer of Broken Dreams, The Restorer of Meme Glory. Memes? They are our language. Money? It is our destiny. $LIFEDOG is the catalyst for both. A dog with the power to change the fate of all meme coins, he has come to Earth to revive every meme from the ashes and lead us all to the moon. KEY FEATURES Memes Communities Absorbtion! LIFE, FUN, PROFIT Fairlaunch No MM, No VCs Huge celebrity support Officiel hjemmeside: https://www.lifedog.xyz/ Køb LFDOG nu!

lifedog (LFDOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for lifedog (LFDOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.78K $ 25.78K $ 25.78K Samlet udbud $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M Cirkulerende forsyning $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.78K $ 25.78K $ 25.78K Alle tiders Høj: $ 0.04671619 $ 0.04671619 $ 0.04671619 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om lifedog (LFDOG) pris

lifedog (LFDOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for lifedog (LFDOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LFDOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LFDOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LFDOG's tokenomics, kan du udforske LFDOG tokens live-pris!

