life changing pill (PILL) Tokenomics Få vigtig indsigt i life changing pill (PILL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

life changing pill (PILL) Information Life Changing Pill is a community-driven meme coin that tokenizes the meme-coin culture that pump.fun has created. It embraces and celebrate the absurd, reality-bending, ridiculous, inspiring, cruel, generous and vast possibilities that could happen in pump.fun. It highlights the fact that every day could be a life changing day in the pump.fun "trenches". Life changing pill is an authentic narrative and aims to be the one representative of pump.fun meme-coin culture. The community engages in activities that highlight the impact pump.fun has had in the crypto space. Officiel hjemmeside: https://pill.fun/ Køb PILL nu!

life changing pill (PILL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for life changing pill (PILL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 775.13K $ 775.13K $ 775.13K Samlet udbud $ 999.35M $ 999.35M $ 999.35M Cirkulerende forsyning $ 999.35M $ 999.35M $ 999.35M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 775.13K $ 775.13K $ 775.13K Alle tiders Høj: $ 0.00554118 $ 0.00554118 $ 0.00554118 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00077819 $ 0.00077819 $ 0.00077819 Få mere at vide om life changing pill (PILL) pris

life changing pill (PILL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for life changing pill (PILL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PILL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PILL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PILL's tokenomics, kan du udforske PILL tokens live-pris!

PILL Prisprediktion Vil du vide, hvor PILL måske er på vej hen? Vores PILL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PILL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!