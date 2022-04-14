Lido Staked SOL (STSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lido Staked SOL (STSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lido Staked SOL (STSOL) Information ‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens. Officiel hjemmeside: https://solana.lido.fi/ Køb STSOL nu!

Lido Staked SOL (STSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lido Staked SOL (STSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.01M Samlet udbud $ 106.16K Cirkulerende forsyning $ 106.16K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.01M Alle tiders Høj: $ 350.04 Alle tiders Lav: $ 8.65 Nuværende pris: $ 235.93

Lido Staked SOL (STSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lido Staked SOL (STSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STSOL's tokenomics, kan du udforske STSOL tokens live-pris!

