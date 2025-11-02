Libra Incentix (LIXX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00473475$ 0.00473475 $ 0.00473475 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.50% Prisændring (1D) +22.55% Prisændring (7D) +19.63% Prisændring (7D) +19.63%

Libra Incentix (LIXX) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har LIXX handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LIXXs højeste pris nogensinde er $ 0.00473475, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, LIXX har ændret sig med +1.50% i løbet af den sidste time, +22.55% i løbet af 24 timer og +19.63% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Libra Incentix (LIXX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Cirkulationsforsyning 6.70B 6.70B 6.70B Samlet Udbud 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Libra Incentix er $ 1.31M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LIXX er 6.70B, med et samlet udbud på 15000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.94M.